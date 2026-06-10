Психолог объяснил, почему злоумышленники вербуют молодёжь для терактов СКР возбудил дело после попытки завербованных подростков взорвать авто в Москве

Москва10 июн Вести.Следственный комитет РФ 10 июня обнародовал сведения о предотвращённом теракте с участием завербованных подростков; по данным ведомства, организаторы — представители украинских спецслужб — планировали взорвать автомобиль сотрудника научно‑производственного предприятия. Об этом сообщили в пресс‑службе СКР.

По версии следствия, исполнители подложили самодельное взрывное устройство под днище автомобиля марки Zeekr, припаркованного в районе Коньково в Москве; GPS‑трекер якобы был установлен для слежения. Взрывчатку, как утверждают в СКР, передала несовершеннолетняя девушка, а разместил под автомобилем молодой человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном изготовлении, передаче, хранении и ношении взрывчатых веществ.

Психолог Вячеслав Кабанов в беседе с МК.RU прокомментировал, почему, по его мнению, злоумышленники всё чаще вербуют молодёжь.

Механизм вербовки, судя по всему, использован стандартный. Несовершеннолетние имеют пониженный уровень критического мышления, высокую активность гормональной системы… склонны к похвале и одобрению со стороны авторитетных лиц поясняет эксперт

Кабанов отметил, что вербовщики используют уязвимости подростковой психики, "слегка вникнув в жизненные проблемы подростка, подстроиться под его боль и выдать свой интерес за решение проблемы".

Эксперт также указал на возможное влияние девиаций и аддикций, а также на то, что в операциях по привлечению несовершеннолетних к противоправной деятельности могут участвовать специалисты, хорошо понимающие психологию подростков.

Уверен: с той стороны в вербовке подростков участвуют опытные психологи, которые в полной мере используют уязвимости подростковой личности заключил Кабанов

Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств инцидента, в том числе каналов вербовки и причастных лиц.