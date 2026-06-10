Путин: противник не гнушается терактами Путин: противники РФ не гнушаются терактами

Москва10 июн Вести.Противники России не гнушаются терактами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

К сожалению, можем констатировать и то, что и наши противники не останавливаются опять перед террористическими актами, имею в виду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа заявил глава государства

Президент вновь обратил внимание руководителей силовых структур и спецслужб на необходимость усилить антитеррористическую безопасность и безопасность в целом в социальной системе и попросил оперативно провести соответствующую работу.

Глава государства подчеркнул, что во время летних каникул следует надежно защитить детские центры, здравницы и лагеря и "действовать с максимальной ответственностью".

22 мая глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали педагогический колледж в Старобельске и общежитие учреждения. Погиб 21 человек, пострадали более 40.