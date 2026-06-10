Москва10 июнВести.Противники России не гнушаются терактами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством.
К сожалению, можем констатировать и то, что и наши противники не останавливаются опять перед террористическими актами, имею в виду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжазаявил глава государства
Президент вновь обратил внимание руководителей силовых структур и спецслужб на необходимость усилить антитеррористическую безопасность и безопасность в целом в социальной системе и попросил оперативно провести соответствующую работу.
Глава государства подчеркнул, что во время летних каникул следует надежно защитить детские центры, здравницы и лагеря и "действовать с максимальной ответственностью".
22 мая глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали педагогический колледж в Старобельске и общежитие учреждения. Погиб 21 человек, пострадали более 40.