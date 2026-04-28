Путин: борьба с террором должна быть жесткой Путин: борьба с экстремизмом, террором и радикализмом должна быть жесткой

Москва28 апр Вести.Президент России Владимир Путин во время совещания по обеспечению безопасности на выборах заявил о том, что борьба с терроризмом должна быть жесткой.

Глава государства предупредил о росте рисков террористических угроз в стране. По его словам, активизировали свою подрывную работу структуры международного терроризма, а также радикальные и экстремистские группировки. Особое внимание президент уделил действиям киевского режима.

Мы знаем, что и киевский режим, и его покровители перешли к открытым террористическим методам подчеркнул Путин

Он связал это с неспособностью противника остановить продвижение российских войск и ежедневной потерей территорий. Президент отметил, что власти Украины "делают ставку на террор как в отношении военных, так и в отношении гражданских лиц", однако "это ничего не изменит", хотя угрозы "есть и растут".