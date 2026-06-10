Москва10 июн Вести.Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поставил перед силовыми структурами задачу значительно повысить уровень защищенности детских оздоровительных учреждений в летний период. Глава государства подчеркнул, что речь идет о безопасности детских центров, лагерей и санаториев по всей стране.

Обращаясь к руководителям спецслужб и силовых ведомств, президент отметил, что внешние противники не останавливаются перед террористическими угрозами, напомнив об ударе по общежитию педагогического колледжа в Старобельске.

Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре. Прошу оперативно провести соответствующую работу. Летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря, здравницы. Здесь нужно действовать с максимальной ответственностью заявил Путин

Президент также обратил внимание на абсурдность санкций, вводимых европейскими элитами против российских детских центров, где отдыхают и набираются сил дети. По его словам, если европейских деятелей раздражает вид счастливых, любящих Россию детей, значит, Россия все делает правильно.