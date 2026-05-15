Путин дал поручения по обеспечению защиты от воздействия вод

Москва15 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин дал поручения по обеспечению защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод. Перечень поручений главы государства размещен на сайте Кремля.

В частности, документом рекомендуется Госдуме совместно с правительством при подготовке законопроекта о внесении изменений в статью 671 Водного кодекса предусмотреть дополнительные меры, исключающие возможность освоения зон затопления до обеспечения их защиты.

Правительству поручено также ускорить рассмотрение внесения в законодательство изменений, согласно которым сооружения инженерной защиты от затопления и подтопления будут отнесены к сооружениям повышенного уровня ответственности.

Кроме того, президент поручил правительству рассмотреть возможность совершенствования механизмов обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в собственности у муниципальных образований, включая упрощенный порядок их ликвидации или же обеспечение их безопасного содержания за счет собственников земельных участков и объектов недвижимости.

Также глава государства поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение в регионах запретов, направленных на защиту территорий от затопления.