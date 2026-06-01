Москва1 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин провел совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.

Глава государства поинтересовался, как осуществляются выплаты, компенсации, как идет лечение и реабилитация раненых.

Хотел бы все это в комплексе с вами обсудить, а также послушать и губернатора, и руководителя муниципального образования, что, может быть, нужно сделать дополнительно по линии правительства, других структур самой республики, чтобы людям помочь, поддержать людей…Просил бы вас дать свои оценки произошедшему и доложить о том, как идет работа по выявлению этих преступников сказал он

Путин выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что правительство должно сделать все возможное для их поддержки. Кроме того, настоял президент, все виновные в теракте должны понести заслуженное, неотвратимое наказание.

Ранее Владимир Путин заявил, что представителям западных СМИ должно быть стыдно за обман сограждан о теракте в Старобельске и добавил, что эти журналисты сейчас работают в первую очередь над продвижением идеи финансирования Украины.