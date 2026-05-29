Путин: западным СМИ должно быть стыдно за обман по трагедии в Старобельске

Москва29 мая Вести.Представителям западных СМИ должно быть стыдно за то, что они обманывают своих граждан, заявил президент России Владимир Путин, комментируя теракт киевского режима в Старобельске.

Он назвал позором и кошмаром деятельность западных СМИ.

Вам, представителям средств массовой информации, должно быть стыдно за ваших западных коллег. Ни одного слова о трагедии в Старобельске, о том, что дети погибли сказал Путин на пресс-подходе в Казахстане

Российский лидер подчеркнул, что сегодня на Западе СМИ являются средством массового одурачивания. При этом одним из главных мотивов западных СМИ Путин назвал продвижение идеи финансирования Украины.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил ряд высокопоставленных западных чиновников и политических деятелей в содействии террористической деятельности киевского режима в Старобельске.