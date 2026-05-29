Путин об угрозах Литвы Калининграду: у РФ есть средства сравнять с землей всех

Путин об угрозах Литвы Калининграду: у РФ есть средства сравнять с землей всех Путин об угрозах Литвы Калининграду: у РФ есть средства сравнять с землей всех

Москва29 мая Вести.У России есть средства сравнять с землей всех, кто попытается сравнять с землей базы на ее территории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, говоря об угрозах в адрес Калининграда.

На пресс-подходе по итогам визита в Казахстан журналисты попросили российского лидера прокомментировать заявление главы МИД Литвы о том, что у Балтийских стран НАТО есть средства для уничтожения российских баз ПВО на территории Калининграда.

Как вы сказали - у них есть средства, чтобы сравнять с землей российские базы? У Российской Федерации есть все средства сравнять с землей всех тех, кто попытается это сделать сказал Путин

20 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что агрессивной риторике стран Прибалтики, в частности Литвы, нужно уделять меньше внимания.