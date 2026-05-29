Путин заявил, что только что узнал об инциденте с беспилотником в Румынии

Москва29 мая Вести.Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Астане, что только что узнал об инциденте с падением БПЛА в Румынии.

На пресс-подходе по итогам визита в Казахстан представители СМИ попросили президента РФ прокомментировать инцидент с попаданием якобы "российского" беспилотника в жилой дом в городе Галац на востоке Румынии.

Может быть, это покажется странным, но я только что перед входом в этот зал узнал, мне доложили о том, что произошло какое-то событие с якобы нашим дроном. Если вы будете так любезны и еще раз мне повторите, я был бы очень признателен вам. Я говорю без шуток, без иронии. И прокомментировал бы это ответил президент

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все обвинения Румынии в адрес России о беспилотниках в своей стране бездоказательны.