Песков подтвердил, что Владимиру Путину доложили о беспилотнике в Галаце Кремль прокомментировал инцидент с падением беспилотника в Румынии

Москва29 мая Вести.Президенту России Владимиру Путину доложено о чрезвычайном происшествии в румынском городе Галац, где в жилой дом врезался беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



Отвечая на вопрос журналистов о том, получил ли российский лидер информацию о случившемся, Песков отреагировал эмоционально: "А как вы думаете, утаили? Вы что думаете, мы скрываем?". При этом представитель Кремля подчеркнул, что данный инцидент никак не влияет на повестку дня российской делегации, которая сейчас находится в столице Казахстана.

По словам Пескова, российская сторона в Астане полностью сконцентрирована на двусторонних отношениях с Казахстаном и вопросах ЕАЭС, а "случившееся там никоим образом не относится ни к той, ни к другой категории".

Ранее стало известно, что после взрыва БПЛА в Галаце, в результате которого пострадали два человека, посол РФ в Бухаресте был вызван в министерство иностранных дел Румынии.