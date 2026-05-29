Румыния закроет генконсульство России в Констанце после инцидента с БПЛА

Москва29 мая Вести.Румыния приняла решение закрыть генеральное консульство России в Констанце из-за инцидента с беспилотником, а генеральный консул РФ объявлен персоной нон грата. Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан по итогам заседания Верховного совета обороны страны, где обсуждались последствия падения БПЛА на жилой дом в городе Галац.

В этой ситуации генеральный консул России в Констанце был объявлен персоной нон грата и генеральное консульство РФ в Констанце будет закрыто сказал он в выступлении, которое транслировалось на сайте администрации главы государства

Ранее Министерство обороны Румынии сообщило, что беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в Галаце. Бухарест возложил ответственность за произошедшее на Россию, но каких-либо доказательств ее причастности не предоставили. В румынском МИД заявили, что вызвали российского посла, чтобы уведомить его о мерах, которые страна намерена принять на дипломатическом уровне.