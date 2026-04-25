МИД Румынии выразил послу РФ протест из-за падения БПЛА на территории страны Румыния выразила послу РФ протест из-за упавших на ее территории обломков БПЛА

Москва25 апр Вести.Министерство иностранных дел Румынии выразило послу России в Бухаресте Владимиру Липаеву протест в связи с инцидентом в городе Галац на юго-востоке страны, где были обнаружены обломки упавшего беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Об этом сообщила пресс-служба румынского внешнеполитического ведомства.

В комментарии на сайте министерства указано, что румынская сторона выразила главе дипмиссии "решительный протест", охарактеризовав произошедшее как "нарушение суверенитета" страны и "серьезную угрозу региональной безопасности".

Впоследствии Липаев в интервью ТАСС сообщил, что в ходе встречи категорически опроверг необоснованные обвинения, которые искажают суть инцидента и "разжигают в румынском обществе антироссийский психоз".

Он подчеркнул, что принадлежность упавшего дрона достоверно не установлена, и "вполне вероятно, что речь идет об украинской провокации".

Кроме этого, посол отметил, что остается неясным, как именно беспилотник оказался в воздушном пространстве Румынии.

То ли (беспилотный летательный аппарат – прим. ред.) был сбит средствами ПВО, то ли отклонен средствами радиоэлектронной борьбы, то ли сбит самолетами ВВС, то ли упал сам — эти вопросы остаются без ответа сказал глава российской дипмиссии

Дипломат выразил обеспокоенность поспешностью выводов официального Бухареста о том, что уничтоженный дрон якобы оказался российским. Он назвал это заявление недостоверным.

Липаев также напомнил об активном участии Румынии в поставках оружия и техники киевскому режиму, подчеркнув, что Румыния фактически является стороной конфликта и должна осознавать возможные последствия своих действий.

При этом Россия никогда не нацеливала свои ударные средства на объекты в Румынии, и поэтому любые претензии в ее адрес в этом контексте неприемлемы, неуместны и беспочвенны подчеркнул Липаев

Утром 25 апреля пресс-служба Министерства обороны Румынии сообщила, что недалеко от границы с Украиной БПЛА "без разрешения проник в национальное воздушное пространство и нанес ущерб частной и государственной собственности", повредив хозяйственную постройку и опору линии электропередачи.