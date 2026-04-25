Москва25 апрВести.Министерство иностранных дел Румынии выразило послу России в Бухаресте Владимиру Липаеву протест в связи с инцидентом в городе Галац на юго-востоке страны, где были обнаружены обломки упавшего беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
Об этом сообщила пресс-служба румынского внешнеполитического ведомства.
В комментарии на сайте министерства указано, что румынская сторона выразила главе дипмиссии "решительный протест", охарактеризовав произошедшее как "нарушение суверенитета" страны и "серьезную угрозу региональной безопасности".
Впоследствии Липаев в интервью ТАСС сообщил, что в ходе встречи категорически опроверг необоснованные обвинения, которые искажают суть инцидента и "разжигают в румынском обществе антироссийский психоз".
Он подчеркнул, что принадлежность упавшего дрона достоверно не установлена, и "вполне вероятно, что речь идет об украинской провокации".
Кроме этого, посол отметил, что остается неясным, как именно беспилотник оказался в воздушном пространстве Румынии.
То ли (беспилотный летательный аппарат – прим. ред.) был сбит средствами ПВО, то ли отклонен средствами радиоэлектронной борьбы, то ли сбит самолетами ВВС, то ли упал сам — эти вопросы остаются без ответасказал глава российской дипмиссии
Дипломат выразил обеспокоенность поспешностью выводов официального Бухареста о том, что уничтоженный дрон якобы оказался российским. Он назвал это заявление недостоверным.
Липаев также напомнил об активном участии Румынии в поставках оружия и техники киевскому режиму, подчеркнув, что Румыния фактически является стороной конфликта и должна осознавать возможные последствия своих действий.
При этом Россия никогда не нацеливала свои ударные средства на объекты в Румынии, и поэтому любые претензии в ее адрес в этом контексте неприемлемы, неуместны и беспочвенныподчеркнул Липаев
Утром 25 апреля пресс-служба Министерства обороны Румынии сообщила, что недалеко от границы с Украиной БПЛА "без разрешения проник в национальное воздушное пространство и нанес ущерб частной и государственной собственности", повредив хозяйственную постройку и опору линии электропередачи.