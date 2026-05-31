В Румынии раскрыли реакцию общества на инцидент с беспилотником Эксперт Кристою: В Румынии не верят официальной версии происшествия с БПЛА

Москва31 мая Вести.В Румынии задают "многочисленные вопросы" в связи с падением 29 мая в Галаце беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил публицист Ион Кристою в социальной сети Х.

По его словам, подобные вопросы "подвергают сомнению официальные версии, углубляют подозрение, что речь идет о диверсии".

Как отметил Кристо, в румынском обществе обсуждают возможную причастность киевского режима к инциденту. Кроме того, случившееся объясняют попыткой ускорить выделение средств на беспилотники Украине, а также подписание контрактов по программе вооружений Европы SAFE, отметил публицист.

Утром 29 мая в румынском городе Галац недалеко от границы с Одесской областью БПЛА попал в жилой дом. В результате инцидента пострадали два человека. Позже МИД страны вызвал посла России в Бухаресте, так как власти Румынии возложили ответственность за случившееся на РФ. Вместе с тем ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия никогда не атакует гражданские объекты и не направляет дроны и ракеты по Европе и странам НАТО.