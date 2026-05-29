Президент Румынии Дан рассказал, откуда летел упавший в Галаце беспилотник

Москва29 мая Вести.Президент Румынии Никушор Дан утверждает, что беспилотный летательный аппарат, рухнувший на жилой дом в румынском городе Галац, изменил траекторию над Украиной. Его слова приводит Adevarul.ro.

Утром 29 мая в румынском городе Галац близ границы с Одесской областью беспилотник попал в жилой дом, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но не привели никаких доказательств.

По словам Дана, упавший в Румынии дрон был подбит над Украиной, из-за чего изменил траекторию.

Группа из 43 беспилотников прибыла с восточной стороны, пересекла Украину в 20-30 километрах к северу от Дуная, с востока на запад. Когда они пролетали над территорией Украины, некоторые из них были сбиты, а один, вероятно, попал в цель над городом Рени [Одесской области]. Его траектория изменилась, и он направился в сторону Галаца заявил президент Румынии

После падения беспилотника власти Румынии решили закрыть генеральное консульство России в Констанце.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что все обвинения Румынии в адрес РФ в связи с беспилотниками бездоказательны.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия готова при необходимости провести экспертизу обломков этого беспилотника, подчеркнув, что до экспертизы нельзя говорить о происхождении этого БПЛА.