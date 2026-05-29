Военэксперт: ВСУ могли устроить провокацию с дроном в Румынии Военэксперт Кнутов заявил, что падение БПЛА в Румынии может быть провокацией ВСУ

Москва29 мая Вести.Падение беспилотника в румынском городе Галац может оказаться провокацией Вооруженных сил Украины (ВСУ). На это указал военный эксперт Юрий Кнутов. В разговоре с MK.RU он предположил, как украинские боевики могли спланировать и осуществить ее.

Он напомнил, что падение дронов на соседние с Украиной страны — не единственная история. Он напомнил, что аналогичные истории происходили в Польше. Позже стало понятно, что Украина имела прямое отношение к инциденту.

Украина могла найти некоторое количество более-менее сохранных дронов, которые упали по разным причинам — из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или из-за какого-либо дефекта при сборке. Соответственно, они приземлились на территории Украины и не взорвались. Они могли из трех-пяти не взорвавшихся дронов собрать один и потом этот дрон запрограммировать так, чтобы он полетел на территорию Румынии предположил Кнутов

По его словам, на такой шаг ВСУ могли пойти специально, а на Румынию их выбор пал из-за того, что эта страна НАТО. При этом Кнутов напомнил, что именно румынские истребители во время боевого дежурства над Прибалтикой сбили дрон ВСУ над территорией Эстонии.

И здесь, конечно, Румыния для Украины очень привлекательна с точки зрения для провокаций страна: мол, вот русские дроны летают над вашей территорией, поэтому вы должны сейчас нам активнее помогать, а еще лучше, если обратитесь в ООН по поводу 5-й статьи НАТО отметил Кнутов

Он пояснил: расчет ВСУ делают на то, что НАТО вмешается в конфликт, выступая на украинской стороне. Об этом, по словам Кнутова, уже не первый год мечтает глава киевского режима Владимир Зеленский.

Ранее Служба экстренного реагирования (IGSU) Румынии сообщила, что в Галаце на крышу дома упал беспилотник. Румынские военные при этом отслеживали дрон, однако перехватывать его не стали. Ответственность за произошедшее власти страны возложили на РФ, не предоставив при этом никаких доказательств ее причастности к инциденту.

После этого МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липаева.