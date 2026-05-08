Москва8 мая Вести.ВСУ накануне предприняли попытку атаки на Ленинградскую область, используя прибалтийский воздушный коридор. Потерявший управление один из дронов ударил по нефтебазе в латвийском городе Резекне.

Как заявил военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов в беседе с "МК", украинский беспилотник мог перепутать цель из-за ошибки программирования. Не долетев до России, он приземлился на похожем объекте своих же союзников.

В это же время на востоке Латвии пять из шести обнаруженных БПЛА пропали с радаров в районе города Резекне. Есть вероятность, что беспилотники были сбиты французскими истребителями Rafale и F-16, которые были подняты в воздух, допустил Кнутов.

Это 100% украинские беспилотники. Судя по видео, которое снимали местные, противник использовал FP-1, FP-2 или "Лютый" сказал эксперт

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Россия несет ответственность за падение дронов ВСУ на территории Латвии. По ее словам, принадлежность дрона не важна, поскольку "нужно помнить", что Россия якобы "является агрессором".