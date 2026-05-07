Москва7 мая Вести.Упавшие на территории Латвии беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины запускались из Житомирской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, речь идет об украинских дронах FP-1.

Упавшие в Латвии украинские БПЛА запускались из Житомирской области... Беспилотники летели по той же траектории, как и во время мартовских атак на Ленобласть следует из публикации

Как пишет SHOT, по предварительной информации, БПЛА ВСУ должны были атаковать территорию Ленинградской области. Утверждается, что они пролетели через Польшу, Литву, а позднее упали в Латвии.

Ранее стало известно, что на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке Латвии упал беспилотник. По данным местных СМИ, при падении дрон повредил четыре резервуара. Они были пустые, поэтому возгорания не произошло.

В Министерстве обороны России прокомментировали ситуацию. По данным ведомства, 7 мая ВСУ предприняли попытку террористической атаки на объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. Так, около 3.20 по московскому времени средства радиотехнической разведки ВВС и ПВО России зафиксировали шесть БПЛА в небе над Латвией. В то же время около 4.00 мск пять из шести обнаруженных дронов пропали у латвийского города Резекне. Шестой дрон был сбит в российском воздушном пространстве в 4.41 мск у населенного пункта Лихачево, который располагается в 78 километрах от Пскова.