Эксперт считает, что беспилотники по Подмосковью могли запустить из Прибалтики Академик Кондратьев: дроны ВСУ могли атаковать Подмосковье с территории Латвии

Москва3 мая Вести.Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев заявил, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшие Московскую область, могли быть запущены с территории Латвии.

В ночь на воскресенье российские средства ПВО обнаружили и ликвидировали 334 беспилотника ВСУ в небе над регионами России.

В беседе с aif.ru Кондратьев отметил, что БПЛА могли запустить из Черниговской или Сумской областей Украины, либо с территории Латвии. Он уточнил, что противнику было бы гораздо эффективнее запускать дроны из Прибалтики.

Все наши средства как раз таки нацелены на территорию Украины и контролируют все точки в Восточной Украине, для того чтобы, как только там появляется потенциальная вероятность запуска дронов с какой-то площадки, соответственно, туда сразу прилетают наши ракеты. ВС РФ уничтожают первопричину — точки старта и заводы объяснил эксперт

Именно поэтому, как подчеркнул Кондратьев, производящие БПЛА заводы и места их запуска перенесены на территории стран Евросоюза.

Днем ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было сбито шесть беспилотников. Дроны уничтожены над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной. В результате атаки один мужчина погиб.