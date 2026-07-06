Москва6 июлВести.Свыше 500 украинских беспилотников, которые атаковали Россию в ночь на 6 июля, запускались преимущественно с территории Черниговской и Сумской областей Украины. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.
ВСУ могли запустить беспилотники из Черниговской и Сумской областей. Если брать другие направления, то из Николаевской области, а также с территорий Запорожской и Херсонской областей, которые частично временно контролируются ВСУ. Из приграничных регионов Украина запускает дроны, чтобы повесить на них больше взрывчаткиотметил Дандыкин