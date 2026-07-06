Эксперт назвал место, из которого ВСУ запустили 500 дронов по регионам России Эксперт Дандыкин: 500 БПЛА запущено в Россию из Черниговской и Сумской областей

Москва6 июл Вести.Свыше 500 украинских беспилотников, которые атаковали Россию в ночь на 6 июля, запускались преимущественно с территории Черниговской и Сумской областей Украины. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.