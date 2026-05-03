Москва3 мая Вести.Украинская армия могла нанести удар по Ленинградской области, используя территории Сумской или Черниговской областей. Такое мнение NEWS.ru рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, украинская армия осуществляет подобные операции при поддержке европейских союзников. Министерство обороны России пока не отреагировало на эти сведения.

Дандыкин отметил, что украинские дроны могли пролететь вдоль границы Псковской и Новгородской областей. У ВСУ есть технические возможности для этого. Сейчас их беспилотники с различными системами могут преодолевать расстояния до 1500 километров, а этот маршрут короче (до Ленинградской области. — Прим. ред).

Я думаю, [ВСУ запускали дроны] из Сумской или Черниговской области. И там работают не одни украинцы. Вся эта корпорация называется "Европа объединенная" сказал военный эксперт

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что основной целью массированной атаки Вооруженных сил Украины на регион стал торговый порт Приморск. По его словам, средства противовоздушной обороны области нейтрализовали свыше 60 украинских дронов.