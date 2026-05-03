Москва3 маяВести.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отражении массированной атаки беспилотных летательных аппаратов.
Как следует из заявления главы региона, ПВО сбила более 60 беспилотников.
Сегодня ночью Ленинградская область отразила массированную атаку, сбито более 60 вражеских БПЛАотметил руководитель субъекта в мессенджере MAX
Ранее сообщалось, что ключевой целью атаки являлся морской торговый порт Приморск. В результате удара в Приморске произошел пожар, последствия возгорания ликвидировали.
После снятия ограничений возобновил работу аэропорт Пулково, к утру воскресенья там задерживались десятки рейсов.