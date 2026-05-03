Ночью 3 мая над Ленобластью сбили более 60 беспилотников

Дрозденко: при отражении массированной атаки в Ленобласти сбиты более 60 БПЛА Ночью 3 мая над Ленобластью сбили более 60 беспилотников

Москва3 мая Вести.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отражении массированной атаки беспилотных летательных аппаратов.

Как следует из заявления главы региона, ПВО сбила более 60 беспилотников.

Сегодня ночью Ленинградская область отразила массированную атаку, сбито более 60 вражеских БПЛА отметил руководитель субъекта в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что ключевой целью атаки являлся морской торговый порт Приморск. В результате удара в Приморске произошел пожар, последствия возгорания ликвидировали.

После снятия ограничений возобновил работу аэропорт Пулково, к утру воскресенья там задерживались десятки рейсов.