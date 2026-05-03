Больше 40 рейсов задерживаются в Пулково после отмены ограничений

В Пулково после открытия задерживается больше 40 рейсов Больше 40 рейсов задерживаются в Пулково после отмены ограничений

Москва3 мая Вести.После отмены ограничений на полеты в аэропорту Пулково задерживается больше 40 рейсов, сообщает пресс-служба авиагавани.

Там отметили, что первым после открытия воздушного пространства в 8:24 прибыл в Петербург рейс FV 6574 из Красноярска.

На текущий момент – более 2 часов задержано более 40 рейсов говорится в публикации авиагавани в Telegram-канале

Пассажиров предупреждают, что расписание может корректироваться, но команды аэропорта и авиакомпаний делают все возможное для выполнения запланированного полетного плана.

В Пулково также заверили, что обстановка в терминале спокойная, очередей и скоплений пассажиров нет.