Аэропорты Пскова и Петербурга возобновили работу Открылись аэропорты Пулково и Псков

Москва3 мая Вести.Воздушные гавани Санкт-Петербурга и Пскова возобновили работу, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве уточнили, что ограничения требовались для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Псков … Пулково … Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в заявлении Росавиации, опубликованном в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили в Ленинградской области 59 беспилотных летательных аппаратов. Также об отражении атаки БПЛА заявил губернатор Новгородской области Александр Дронов.