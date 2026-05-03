Москва3 маяВести.Воздушные гавани Санкт-Петербурга и Пскова возобновили работу, сообщили в пресс-службе Росавиации.
В ведомстве уточнили, что ограничения требовались для обеспечения безопасности полетов.
Аэропорты Псков … Пулково … Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в заявлении Росавиации, опубликованном в мессенджере MAX
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили в Ленинградской области 59 беспилотных летательных аппаратов. Также об отражении атаки БПЛА заявил губернатор Новгородской области Александр Дронов.