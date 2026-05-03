Москва3 маяВести.Российские силы ПВО продолжают отражение массированной атаки ВСУ в Ленинградской области.

Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил в MAX об увеличении числа сбитых БПЛА.

К настоящему моменту сбито 59 БПЛА противника.

Число сбитых БПЛА в Ленинградской области выросло до 59

говорится в сообщении

Ранее Дрозденко сообщал об уничтожении 51 дронов в регионе.

В ночь на воскресенье воздушная гавань Санкт-Петербурга Пулково приостановила работу в целях обеспечения безопасности пассажиров.