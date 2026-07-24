Силы ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ над Ленобластью Дрозденко: 11 БПЛА сбиты над территорией Ленинградской области

Москва24 июл Вести.Ночью 24 июля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 11-ти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Над территорией Ленинградской области сбито 11 БПЛА. Боевая работа продолжается проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

Ночью 24 июля воздушная тревога из-за опасности атаки БПЛА была объявлена также в Санкт-Петербурге. Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Пулково.