Москва24 июлВести.Ночью 24 июля над территорией Ленинградской областью силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 33 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Над территорией Ленинградской области сбито 33 БПЛА. Боевая работа продолжаетсяотметил губернатор в своем канале на платформе MAX
Ранее ночью 24 июля Дрозденко проинформировал о ликвидации 11 вражеских беспилотников.
На территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга действует режим угрозы атаки БПЛА. Росавиация в целях безопасности полностью приостановила полеты в аэропорту Пулково.