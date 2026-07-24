Губернатор Дрозденко сообщил об уничтожении 33 украинских БПЛА над Ленобластью

Над Ленобластью силы ПВО нейтрализовали 33 украинских БПЛА Губернатор Дрозденко сообщил об уничтожении 33 украинских БПЛА над Ленобластью

Москва24 июл Вести.Ночью 24 июля над территорией Ленинградской областью силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 33 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Над территорией Ленинградской области сбито 33 БПЛА. Боевая работа продолжается отметил губернатор в своем канале на платформе MAX

Ранее ночью 24 июля Дрозденко проинформировал о ликвидации 11 вражеских беспилотников.

На территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга действует режим угрозы атаки БПЛА. Росавиация в целях безопасности полностью приостановила полеты в аэропорту Пулково.