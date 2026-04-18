Над Ленинградской областью уничтожено 27 украинских БПЛА Дрозденко: число сбитых БПЛА в Ленобласти выросло до 27

Москва18 апр Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали в Ленинградской области 27 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Число сбитых БПЛА в Ленинградской области выросло до 27 проинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX

По его словам, в Выборгском районе снимается режим беспилотной опасности, в остальных - режим беспилотной опасности пока сохраняется.

Петербургский аэропорт Пулково возобновил работу в штатном режиме после почти 2-часового перерыва, связанного с введением усиленных мер безопасности на фоне атаки БПЛА в Ленобласти.