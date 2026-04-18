Москва18 апрВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали в Ленинградской области 27 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
По его словам, в Выборгском районе снимается режим беспилотной опасности, в остальных - режим беспилотной опасности пока сохраняется.
Петербургский аэропорт Пулково возобновил работу в штатном режиме после почти 2-часового перерыва, связанного с введением усиленных мер безопасности на фоне атаки БПЛА в Ленобласти.