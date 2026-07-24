Число сбитых над Ленобластью украинских БПЛА увеличилось до 50 Дрозденко: 50 украинских БПЛА сбили над Ленинградской областью

Москва24 июл Вести.Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Ленинградской областью 50 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем канале на платформе MAX.

Над территорией Ленинградской области сбито 50 БПЛА. Боевая работа продолжается проинформировал он

Ранее ночью 24 июля Дрозденко сообщал о ликвидации 33 вражеских беспилотников.

На территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга введен режим опасности атаки БПЛА. В целях безопасности полностью приостановлены полеты в аэропорту Пулково.