Более 30 рейсов задерживаются в Пулково после снятия ограничений

В Пулково сообщили о задержке 34 рейсов Более 30 рейсов задерживаются в Пулково после снятия ограничений

Москва6 июн Вести.После снятия ограничений на использование воздушного пространства в петербургском аэропорту Пулково задерживаются 34 рейса, еще шесть отменены. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Отмечается, что с момента открытия неба были обслужены порядка 180 рейсов и более 20 тысяч пассажиров.

На 16.00 по мск: задерживаются на 2 часа и более – 34 рейса, отменено – шесть. Ожидаем с запасных аэродромов – три борта говорится в сообщении

Временные ограничения в аэропорту Пулково были введены рано утром 6 июня, к штатной работе воздушная гавань вернулась около 10.00 мск.