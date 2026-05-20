В аэропорту Пулково на вылет отменены 20 рейсов

Москва20 мая Вести.В петербургском аэропорту Пулково на вылет отменены 20 рейсов, еще девять задержаны более чем на 2 часа. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

По данным на 07.00 мск, ожидается прибытие девяти самолетов, ушедших на запасные аэродромы.

Задержанные рейсы на вылет на данный момент всего более 2 часов – 9. Отмененные рейсы на вылет – 20 сказано в сообщении

Днем 19 мая в аэропорту Пулково вводили ограничительные меры на прием и выпуск воздушных судов.

Сейчас все ограничения на обслуживание рейсов отменены.