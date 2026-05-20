До 31 увеличилось число задержанных на вылет рейсов в Пулково

Москва20 мая Вести.Количество рейсов, задержанных в петербургском аэропорту Пулково более чем на два часа, увеличилось с девяти до 31, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

По состоянию на 09.00 мск, отменены 20 авиарейсов на вылет.

Информация о ситуации в аэропорту Пулково на 09.00. Задержанные рейсы на вылет на данный момент всего более 2 часов – 31... С запасных аэродромов ожидается 1 борт сказано в сообщении

С момента открытия воздушного пространства в 06.18 мск авиагавань обслужила 24 рейса и порядка 4 тысяч пассажиров.