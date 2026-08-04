Дрозденко: сбиты 15 БПЛА в Ленинградской области, повреждена складская зона В Ленинградской области уничтожены 15 украинских беспилотников

Москва4 авг Вести.Минувшей ночью в Ленинградской области были уничтожены 15 украинских беспилотников, повреждена складская зона после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Сбиты 15 БПЛА. Зафиксировано повреждение в складской зоне рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районе отметил глава региона в своем канале на платформе МАХ

Дрозденко добавил, что боевая работа продолжается, российские военные отражают атаку ВСУ.

Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково временно прекратил обслуживание рейсов в целях безопасности.