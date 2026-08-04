Москва4 авгВести.Минувшей ночью в Ленинградской области были уничтожены 15 украинских беспилотников, повреждена складская зона после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Сбиты 15 БПЛА. Зафиксировано повреждение в складской зоне рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районеотметил глава региона в своем канале на платформе МАХ
Дрозденко добавил, что боевая работа продолжается, российские военные отражают атаку ВСУ.
Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково временно прекратил обслуживание рейсов в целях безопасности.