При атаке БПЛА на порт Приморск в Ленобласти возникло возгорание

Дрозденко: ключевой целью БПЛА в Ленобласти стал порт Приморск При атаке БПЛА на порт Приморск в Ленобласти возникло возгорание

Москва3 мая Вести.В ночь на 3 мая в Ленинградской области была отражена массированная атака украинских дронов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Всего, по его словам, было сбито больше 60 БПЛА противника.

Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск. В результате отражения атаки в Приморске возникло возгорание написал глава региона в мессенджере MAX

На данный момент последствия возгорания ликвидированы, разлива нефтепродуктов не зафиксировано, проинформировал Дрозденко и поблагодарил российских военных за защиту ленинградского неба.