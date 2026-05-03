Москва3 маяВести.В ночь на 3 мая в Ленинградской области была отражена массированная атака украинских дронов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Всего, по его словам, было сбито больше 60 БПЛА противника.
Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск. В результате отражения атаки в Приморске возникло возгораниенаписал глава региона в мессенджере MAX
На данный момент последствия возгорания ликвидированы, разлива нефтепродуктов не зафиксировано, проинформировал Дрозденко и поблагодарил российских военных за защиту ленинградского неба.