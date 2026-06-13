Эксперт предположил, откуда запустили БПЛА для атак на Волгоград и Краснодар Эксперт Кондратьев назвал возможные места запуска БПЛА для атак на южные регионы

Москва13 июн Вести.Беспилотники, атаковавшие Волгоградскую область, были запущены из Харьковской области Украины. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на основателя учебного центра беспилотной авиации Максима Кондратьева.

Волгоград, вероятнее всего, атаковали с территории Харьковской области. Расстояние составляет примерно 600 км по прямой, они вполне могли долететь говорится в сообщении

Также Кондратьев раскрыл, откуда, скорее всего, были запущены дроны, которые нанесли удар по Краснодару. По его словам, они прибыли из Одесской области. Оттуда они вылетают, огибают Крым, где стоят серьезные системы ПВО, и двигаются в сторону Краснодарского края, считает эксперт.