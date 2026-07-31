Эксперт раскрыл предполагаемое место запуска дронов при атаке на Татарстан Эксперт допустил запуск атаковавших Татарстан дронов из Харьковской области

Москва31 июл Вести.Беспилотники для атаки на Татарстан могли быть запущены из Харьковской или Сумской областей. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

По словам эксперта, наиболее вероятным районом запуска является Харьковская область, хотя не исключен и вариант с Сумской областью.

Думаю, все-таки не с юга били. Если брать с поправкой на маршрут, скорее всего, беспилотники запускались из Харьковской области. Возможно, также из Сумской области сказал он

Дандыкин также предположил, что для ударов могли использоваться дальнобойные беспилотники типа "Лютый" и их новые модификации, способные поражать цели глубоко в тылу.

В ночь на 31 июля украинские боевики атаковали склады в Казани, Зеленодольске и Нижнекамске. Как сообщал мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев, целью стал логистический центр. По его словам, атака была отражена, пострадавших и разрушений не зафиксировано.