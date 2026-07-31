Москва31 июлВести.Беспилотники для атаки на Татарстан могли быть запущены из Харьковской или Сумской областей. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.
По словам эксперта, наиболее вероятным районом запуска является Харьковская область, хотя не исключен и вариант с Сумской областью.
Думаю, все-таки не с юга били. Если брать с поправкой на маршрут, скорее всего, беспилотники запускались из Харьковской области. Возможно, также из Сумской областисказал он
Дандыкин также предположил, что для ударов могли использоваться дальнобойные беспилотники типа "Лютый" и их новые модификации, способные поражать цели глубоко в тылу.
В ночь на 31 июля украинские боевики атаковали склады в Казани, Зеленодольске и Нижнекамске. Как сообщал мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев, целью стал логистический центр. По его словам, атака была отражена, пострадавших и разрушений не зафиксировано.