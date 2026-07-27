Москва27 июл Вести.Вооруженные силы Украины могли совершить массированную атаку на Удмуртию с территории России, считает военный эксперт Константин Сивков. В беседе с NEWS.ru он предположил, что речь идет о так называемых "спящих ячейках".

На мой взгляд, удары совершались либо с территории Украины, либо с территории России. Смотря, какие дроны использовались. Если они были небольшие, то их могли и у нас запустить "спящие ячейки". Если это была массированная атака беспилотниками с большим радиусом действия, то, вероятнее всего, наносили удары с Украины сказал эксперт

При этом версию о запуске дронов из Финляндии или стран Балтии он назвал маловероятной из-за большого расстояния.

Об отражении вражеских ударов утром 27 июля, в понедельник, рассказал губернатор региона Александр Бречалов. Он отметил, что это самая массированная атака на республику за последнее время. Сирены воздушной тревоги звучали, в том числе, в Ижевске, Глазове, Воткинске, Завьяловском, Якшур-Бодьинском, Малопургинском, Воткинском и Шарканском районах.