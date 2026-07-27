Москва27 июлВести.В Удмуртии идет отражение вражеской атаки, которую можно назвать самой массированной за последнее время. Работает система ПВО. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.
Силами и средствами противовоздушной обороны мы отражаем самую массированную атаку за последнее время на объекты Удмуртской Республики. Опасность сохраняется, но к настоящему моменту уже сбиты несколько беспилотниковнаписал губернатор в мессенджере МАХ
Предварительно, пострадавших среди мирных жителей нет. На местах падения фрагментов дронов работают представители оперативных служб.