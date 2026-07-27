Бречалов: в Удмуртии отражают самую массированную за последнее время атаку ВСУ

В Удмуртии отражают массированную атаку ВСУ, сбиты несколько БПЛА Бречалов: в Удмуртии отражают самую массированную за последнее время атаку ВСУ

Москва27 июл Вести.В Удмуртии идет отражение вражеской атаки, которую можно назвать самой массированной за последнее время. Работает система ПВО. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

Силами и средствами противовоздушной обороны мы отражаем самую массированную атаку за последнее время на объекты Удмуртской Республики. Опасность сохраняется, но к настоящему моменту уже сбиты несколько беспилотников написал губернатор в мессенджере МАХ

Предварительно, пострадавших среди мирных жителей нет. На местах падения фрагментов дронов работают представители оперативных служб.