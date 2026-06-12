Москва12 июнВести.Утром 12 июня беспилотники ВСУ атаковали Тольятти. Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили массированный удар. Однако при падении БПЛА пострадал один из промышленных объектов города. Об этом сообщил мэр Илья Сухих в мессенджере MAX.
Сегодня утром, в праздничный для нашей страны день, укронацисты совершили массированную беспилотную атаку на Тольятти… В результате падения БПЛА зафиксированы повреждения на одном промышленном объектенаписал Илья Сухих
Информации о пострадавших среди людей не поступало.
В настоящее время все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. На месте дежурят оперативные бригады.
Глава города призвал жителей сохранять спокойствие и бдительность, а также напомнил о запрете съемки и публикации кадров с последствиями ударов.
В случае обнаружения обломков БПЛА рекомендуется отойти на безопасное расстояние и звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.
В начале апреля украинские беспилотники так же атаковали Тольятти. В результате удара пострадал работник промышленного предприятия, он получил осколочное ранение.