Москва26 июнВести.С начала суток 26 июня над Тульской областью в общей сложности сбито 157 дронов. Такую статистику привел глава региона Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.
В 5.43 он написал, что в течение ночи подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены 73 украинских БПЛА, а через полтора часа – о еще 84 сбитых дронах противника.
Уже известно об одной пострадавшей.
В населенном пункте Щекинского района получил повреждения частный жилой дом, в результате чего пострадала женщинасообщил губернатор
Ей оказывается необходимая медпомощь.
По словам главы региона, в результате атаки беспилотников ВСУ зафиксированы повреждения на ЛЭП и на промпредприятии в Новомосковске.
Там работают экстренные службы. Опасть атаки беспилотных летательных аппаратов в Тульской области была объявлена незадолго до полуночи накануне, 25 июня. В настоящее время она сохраняется.