ВСУ атаковали Тульскую область с начала суток 157 дронами

157 БПЛА с начала суток: что известно о массированной атаке на Тульскую область ВСУ атаковали Тульскую область с начала суток 157 дронами

Москва26 июн Вести.С начала суток 26 июня над Тульской областью в общей сложности сбито 157 дронов. Такую статистику привел глава региона Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.

В 5.43 он написал, что в течение ночи подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены 73 украинских БПЛА, а через полтора часа – о еще 84 сбитых дронах противника.

Уже известно об одной пострадавшей.

В населенном пункте Щекинского района получил повреждения частный жилой дом, в результате чего пострадала женщина сообщил губернатор

Ей оказывается необходимая медпомощь.

По словам главы региона, в результате атаки беспилотников ВСУ зафиксированы повреждения на ЛЭП и на промпредприятии в Новомосковске.

Там работают экстренные службы. Опасть атаки беспилотных летательных аппаратов в Тульской области была объявлена незадолго до полуночи накануне, 25 июня. В настоящее время она сохраняется.