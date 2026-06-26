Над Тульской областью сбили еще 17 беспилотников

В Тульской области сбили 17 дронов, 26 июня в регионе перехватили 174 БПЛА Над Тульской областью сбили еще 17 беспилотников

Москва26 июн Вести.Над территорией Тульской области сбили еще 17 беспилотных летательных аппаратов, сообщил в мессенджере MAX губернатор Дмитрий Миляев.

В результате произошедшего никто не пострадал, отметил глава субъекта.

По предварительной информации повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано говорится в заявлении

В настоящее время в области сохраняется угроза атаки беспилотников.

По данным Дмитрия Миляева, с начала текущих суток 26 июня в Тульской области сбили уже 174 БПЛА. В Щекинском районе пострадал женщина, есть повреждения ЛЭП и на предприятии в Новомосковске.