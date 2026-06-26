Москва26 июнВести.Над территорией Тульской области сбили еще 17 беспилотных летательных аппаратов, сообщил в мессенджере MAX губернатор Дмитрий Миляев.
В результате произошедшего никто не пострадал, отметил глава субъекта.
По предварительной информации повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксированоговорится в заявлении
В настоящее время в области сохраняется угроза атаки беспилотников.
По данным Дмитрия Миляева, с начала текущих суток 26 июня в Тульской области сбили уже 174 БПЛА. В Щекинском районе пострадал женщина, есть повреждения ЛЭП и на предприятии в Новомосковске.