Москва10 авгВести.До 13 выросло число украинских беспилотников, сбитых за день в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Ночью 10 августа в Тульской области сбили 9 дронов.
Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще 4 украинских беспилотника. Пострадавших нетнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Всего за 10 августа в черте региона уничтожены 13 украинских беспилотников.
В Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА.