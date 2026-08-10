Москва10 авгВести.До 13 выросло число украинских беспилотников, сбитых за день в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Ночью 10 августа в Тульской области сбили 9 дронов.

Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще 4 украинских беспилотника. Пострадавших нет

написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Всего за 10 августа в черте региона уничтожены 13 украинских беспилотников.

В Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА.