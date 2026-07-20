БПЛА и обломки упали на предприятиях и в жилых зонах подмосковного Подольска

В Подольске повреждены дома и автомобили, БПЛА и их обломки упали в жилых зонах БПЛА и обломки упали на предприятиях и в жилых зонах подмосковного Подольска

Москва20 июл Вести.В результате утренней атаки беспилотников на город Подольск Московской области повреждены несколько многоквартирных домов и автомобилей, БПЛА и обломков упали на территории предприятий и в жилой застройке, сообщил глава Подольского городского округа Григорий Артамонов.

Повреждены: котельная на ул. Лапшенкова, частный дом в д. Малое Толбино, несколько многоквартирных домов и автомобилей, зафиксированы падения БПЛА и обломков на территории предприятий и в жилых зонах написал он в мессенджере MAX

Информации о погибших и пострадавших не поступало, угрозы для жилых кварталов нет, заявил Артамонов.

На местах происшествия работают экстренные службы.

Глава округа заверил, что весь ущерб будет зафиксирован и оценен, пострадавшим будет оказана необходимая поддержка.

Артамонов попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.