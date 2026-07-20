Москва20 июлВести.В результате утренней атаки беспилотников на город Подольск Московской области повреждены несколько многоквартирных домов и автомобилей, БПЛА и обломков упали на территории предприятий и в жилой застройке, сообщил глава Подольского городского округа Григорий Артамонов.
Повреждены: котельная на ул. Лапшенкова, частный дом в д. Малое Толбино, несколько многоквартирных домов и автомобилей, зафиксированы падения БПЛА и обломков на территории предприятий и в жилых зонахнаписал он в мессенджере MAX
Информации о погибших и пострадавших не поступало, угрозы для жилых кварталов нет, заявил Артамонов.
На местах происшествия работают экстренные службы.
Глава округа заверил, что весь ущерб будет зафиксирован и оценен, пострадавшим будет оказана необходимая поддержка.
Артамонов попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.