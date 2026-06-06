При атаке ВСУ в Смоленске повреждены несколько многоквартирных домов

Анохин сообщил о повреждении многоквартирных домов в Смоленске после атаки ВСУ При атаке ВСУ в Смоленске повреждены несколько многоквартирных домов

Москва6 июн Вести.В результате атаки БПЛА ВСУ повреждения получили многоквартирные жилые дома в Смоленске. Об этом губернатор региона Василий Анохин сообщил в MAX.

Осколками одного из дронов в Смоленске повреждено остекление нескольких многоквартирных домов. Администрация города окажет помощь в восстановлении поврежденного имущества говорится в сообщении

Оперативные службы работают на местах падения обломков. Глава региона напомнил о необходимости соблюдать меры предосторожности и запрете подходить к осколкам БПЛА.

Минувшей ночью силами ПВО и РЭБ Министерства обороны РФ, ВКС России, мобильными огневыми группами над территорией региона подавлены 42 украинских БПЛА. Никто не пострадал, повреждений объектов промышленной инфраструктуры не зафиксировано.