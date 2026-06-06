Анохин: 42 украинских БПЛА сбили над Смоленской областью за ночь

За ночь над Смоленской областью уничтожили 42 вражеских БПЛА Анохин: 42 украинских БПЛА сбили над Смоленской областью за ночь

Москва6 июн Вести.В ночь на 6 июня, субботу, в небе над территорией Смоленской области силы и средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы ликвидировали более 40 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин.

За прошедшую ночь над территорией региона силами ПВО и РЭБ Министерства обороны РФ, ВКС России, мобильными огневыми группами сбиты и подавлены 42 украинских БПЛА написал он в мессенджере MAX

В результате повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах в Смоленске. Обошлось без пострадавших, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

На местах работают представители оперативных и экстренных служб.