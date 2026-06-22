Москва22 июнВести.Четыре БПЛА противника были сбиты минувшей ночью над Смоленской областью, сообщил губернатор Василий Анохин.
Пострадавших среди населения, а также повреждений зданий и объектов инфраструктуры, по его словам, нет.
За прошедшую ночь над территорией Смоленской области силами Министерства обороны России сбито 4 украинских БПЛАнаписал глава региона в MAX
Анохин выразил благодарность российским военным за защиту региона, а также призвал жителей не подходить к обломкам дронов в случае их обнаружения.