Над Смоленской областью за ночь были уничтожены 4 БПЛА

Четыре БПЛА сбиты ночью над Смоленской областью Над Смоленской областью за ночь были уничтожены 4 БПЛА

Москва22 июн Вести.Четыре БПЛА противника были сбиты минувшей ночью над Смоленской областью, сообщил губернатор Василий Анохин.

Пострадавших среди населения, а также повреждений зданий и объектов инфраструктуры, по его словам, нет.

За прошедшую ночь над территорией Смоленской области силами Министерства обороны России сбито 4 украинских БПЛА написал глава региона в MAX

Анохин выразил благодарность российским военным за защиту региона, а также призвал жителей не подходить к обломкам дронов в случае их обнаружения.