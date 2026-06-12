Силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА над Смоленской областью ночью

Четыре дрона ВСУ сбиты в небе над Смоленской областью этой ночью Силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА над Смоленской областью ночью

Москва12 июн Вести.В небе над Смоленской областью в ночь на 12 июня были уничтожены четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил в MAX губернатор региона Василий Анохин.

Уважаемые жители Смоленской области, за прошедшую ночь над территорией региона силами ПВО Министерства обороны РФ и ВКС России сбиты 4 вражеских БПЛА говорится в сообщении

Никто не пострадал, инфраструктура не получила повреждений. На местах падения фрагментов БПЛА работают сотрудники оперативных служб.

Анохин призвал жителей соблюдать меры безопасности и не подходить к обломкам дронов в случае их обнаружения.