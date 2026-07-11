Москва11 июлВести.Пять украинских дронов сбили в небе над Смоленской областью в ночь на субботу, 11 июля. Об этом губернатор региона Василий Анохин написал в MAX.
Уважаемые жители Смоленской области! За прошедшую ночь над территорией региона силами Министерства обороны России сбиты 5 украинских БПЛАговорится в сообщении Анохина
Уточняется, что никто из людей не пострадал. Повреждений инфраструктуры и зданий также нет.
Губернатор призвал всех быть бдительными и сразу сообщить по номеру 112 в случае обнаружения обломков БПЛА.