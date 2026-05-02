Москва2 маяВести.Силы ПВО Министерства обороны России сбили над территорией Смоленской области еще 5 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Зафиксированы частичные повреждения кровли нескольких частных домов и гражданских автотранспортных средствнаписал он в своем Telegram-канале
Объекты инфраструктуры повреждений не получили
На местах падений обломков БПЛА работают экстренные службы.
Вместе с тем Анохин предупредил, что угроза атаки беспилотников в области сохраняется. Он попросил граждан соблюдать меры предосторожности.
Утром 2 мая губернатор сообщил об уничтожении над территорией региона 13 дронов противника.