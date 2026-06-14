Пять БПЛА уничтожены в Смоленской области

Над Смоленской областью сбиты пять беспилотников, разрушений нет Пять БПЛА уничтожены в Смоленской области

Москва14 июн Вести.Над территорией Смоленской области сбили пять беспилотных летательных аппаратов, сообщил в мессенджере MAX губернатор Василий Анохин.

По данным главы региона, в результате произошедшего никто не пострадал.

Дежурными силами и средствами Министерства обороны России над территорией региона уничтожены пять вражеских беспилотников говорится в заявлении руководителя субъекта

Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано. На местах падения фрагментов беспилотников работают экстренные службы.