Москва14 июнВести.Над территорией Смоленской области сбили пять беспилотных летательных аппаратов, сообщил в мессенджере MAX губернатор Василий Анохин.
По данным главы региона, в результате произошедшего никто не пострадал.
Дежурными силами и средствами Министерства обороны России над территорией региона уничтожены пять вражеских беспилотниковговорится в заявлении руководителя субъекта
Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано. На местах падения фрагментов беспилотников работают экстренные службы.