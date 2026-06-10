Москва10 июнВести.Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионом.
Силами ВКС России и ПВО Министерства обороны РФ над территорией Смоленской области сбито 4 вражеских БПЛАнаписал он в мессенджере MAX
По данным губернатора, пострадавших среди жителей нет, разрушений объектов инфраструктуры также нет.
На местах падения обломков работают оперативные службы.
Анохин предупредил, что режим беспилотной опасности в Смоленской области сохраняется, и призвал граждан соблюдать меры предосторожности.