Четыре беспилотника сбиты над Смоленской областью, пострадавших нет

Над Смоленской областью сбито 4 БПЛА, режим опасности атаки сохраняется Четыре беспилотника сбиты над Смоленской областью, пострадавших нет

Москва10 июн Вести.Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионом.

Силами ВКС России и ПВО Министерства обороны РФ над территорией Смоленской области сбито 4 вражеских БПЛА написал он в мессенджере MAX

По данным губернатора, пострадавших среди жителей нет, разрушений объектов инфраструктуры также нет.

На местах падения обломков работают оперативные службы.

Анохин предупредил, что режим беспилотной опасности в Смоленской области сохраняется, и призвал граждан соблюдать меры предосторожности.